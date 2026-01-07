7日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比260.97円（-0.50％）安の5万2257.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1074、値下がりは476、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は112.31円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が85.84円、ＳＢＧ <9984>が39.31円、コナミＧ <9766>が27.41円、ソニーＧ <6758>が25.74円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を84.23円押し上げ。次いでリクルート <6098>が29.98円、ＨＯＹＡ <7741>が17.88円、ファナック <6954>が13.87円、イビデン <4062>が11.90円と続いた。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、非鉄金属、サービス、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には鉱業、その他製品、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース

