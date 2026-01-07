ETF売買動向＝7日前引け、ニＳＰＥＷ無、ＧＸロジ日Ｒが新高値 ETF売買動向＝7日前引け、ニＳＰＥＷ無、ＧＸロジ日Ｒが新高値

7日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.1％減の1790億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.2％減の1200億円だった。



個別ではｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、ＮＥＸＴ シンガポール <2045> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> など80銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.78％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.42％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> は3.52％安と大幅に下落した。



日経平均株価が260円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金816億3400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均879億3200万円を下回った。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が82億700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が76億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が52億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が46億200万円の売買代金となった。



株探ニュース

