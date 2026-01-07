東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、ゼンムテックがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、ゼンムテックがS高

7日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数302、値下がり銘柄数247と、値上がりが優勢だった。



個別ではＲＯＸＸ<241A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>がストップ高。ＰＲＯＮＩ<479A>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は昨年来高値を更新。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、コンヴァノ<6574>、ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7078>、ティアンドエスグループ<4055>、ＱＤレーザ<6613>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>、リブ・コンサルティング<480A>が昨年来安値を更新。ステラファーマ<4888>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、スローガン<9253>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>は値下がり率上位に売られた。



