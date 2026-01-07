　7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 81634　　 -12.1　　　 46410
２. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8207　　　-9.2　　　 55080
３. <1357> 日経Ｄインバ　　　7658　　 -39.0　　　　5399
４. <1542> 純銀信託　　　　　7598　　　68.8　　　 37390
５. <1360> 日経ベア２　　　　7586　　　18.6　　　 132.7
６. <1540> 純金信託　　　　　6472　　 -31.8　　　 21400
７. <1321> 野村日経平均　　　5265　　 -29.4　　　 54310
８. <1579> 日経ブル２　　　　4602　　 -36.2　　　 499.5
９. <1306> 野村東証指数　　　3498　　 -23.3　　　　3698
10. <1541> 純プラ信託　　　　2623　　　75.7　　　 11630
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2473　　　-5.1　　　 762.2
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1974　　　-6.6　　　　2817
13. <1398> ＳＭＤリート　　　1884　　　88.0　　　2094.0
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1549　　　47.5　　　 364.3
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　1506　　　-6.1　　　194200
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1475　　　35.6　　　 332.8
17. <1489> 日経高配５０　　　1376　　　 8.3　　　　2935
18. <1615> 野村東証銀行　　　1366　　 -43.5　　　 556.1
19. <2244> ＧＸＵテック　　　1286　　　-3.6　　　　3187
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1187　　　63.5　　　　2916
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　 998　　 -82.5　　　　5444
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 963　　 -42.6　　　 786.2
23. <435A> ｉＦ日本配当　　　 923　　 -63.9　　　　2243
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 906　　 -29.2　　　 31250
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 884　　　25.0　　　2206.0
26. <200A> 野村日半導　　　　 884　　　29.6　　　　2632
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 864　　 -16.3　　　 71220
28. <1328> 野村金連動　　　　 836　　 -13.2　　　 16700
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 820　　 -35.8　　　 64490
30. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 782　　　90.7　　　　8379
31. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 716　　 -20.4　　　　 217
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 577　　 -46.9　　　 40560
33. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 569　　　53.0　　　　1235
34. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 541　　 106.5　　　 11890
35. <2846> 野村ダウＨ有　　　 505　　5511.1　　　　2441
36. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 462　　　57.7　　　 11550
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 447　　 -51.1　　　 26605
38. <2038> 原油先Ｗブル　　　 421　　 362.6　　　　1346
39. <1330> 上場日経平均　　　 406　　 -41.4　　　 54350
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 395　　　67.4　　　 54380
41. <1571> 日経インバ　　　　 391　　 -12.5　　　　 401
42. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 369　　　62.6　　　 52470
43. <2516> 東証グロース　　　 367　　　21.5　　　 542.6
44. <1320> ｉＦ日経年１　　　 350　　 -57.7　　　 54100
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 345　　 -49.7　　　　2277
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 344　　 -49.2　　　　3739
47. <1698> 上場高配当　　　　 333　　 445.9　　　　3830
48. <1358> 上場日経２倍　　　 322　　 -42.9　　　 88070
49. <1674> ＷＴプラチナ　　　 308　　 112.4　　　 34140
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 301　　　28.6　　　　3686
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


