ETF売買代金ランキング＝7日前引け
7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81634 -12.1 46410
２. <1458> 楽天Ｗブル 8207 -9.2 55080
３. <1357> 日経Ｄインバ 7658 -39.0 5399
４. <1542> 純銀信託 7598 68.8 37390
５. <1360> 日経ベア２ 7586 18.6 132.7
６. <1540> 純金信託 6472 -31.8 21400
７. <1321> 野村日経平均 5265 -29.4 54310
８. <1579> 日経ブル２ 4602 -36.2 499.5
９. <1306> 野村東証指数 3498 -23.3 3698
10. <1541> 純プラ信託 2623 75.7 11630
11. <1568> ＴＰＸブル 2473 -5.1 762.2
12. <2644> ＧＸ半導日株 1974 -6.6 2817
13. <1398> ＳＭＤリート 1884 88.0 2094.0
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 1549 47.5 364.3
15. <2036> 金先物Ｗブル 1506 -6.1 194200
16. <314A> ｉＳゴールド 1475 35.6 332.8
17. <1489> 日経高配５０ 1376 8.3 2935
18. <1615> 野村東証銀行 1366 -43.5 556.1
19. <2244> ＧＸＵテック 1286 -3.6 3187
20. <1671> ＷＴＩ原油 1187 63.5 2916
21. <1329> ｉＳ日経 998 -82.5 5444
22. <1655> ｉＳ米国株 963 -42.6 786.2
23. <435A> ｉＦ日本配当 923 -63.9 2243
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 906 -29.2 31250
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 884 25.0 2206.0
26. <200A> 野村日半導 884 29.6 2632
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 864 -16.3 71220
28. <1328> 野村金連動 836 -13.2 16700
29. <1326> ＳＰＤＲ 820 -35.8 64490
30. <1693> ＷＴ銅 782 90.7 8379
31. <1459> 楽天Ｗベア 716 -20.4 217
32. <1545> 野村ナスＨ無 577 -46.9 40560
33. <2865> ＧＸＮカバコ 569 53.0 1235
34. <1547> 上場ＳＰ５百 541 106.5 11890
35. <2846> 野村ダウＨ有 505 5511.1 2441
36. <1673> ＷＴ銀 462 57.7 11550
37. <2559> ＭＸ全世界株 447 -51.1 26605
38. <2038> 原油先Ｗブル 421 362.6 1346
39. <1330> 上場日経平均 406 -41.4 54350
40. <1346> ＭＸ２２５ 395 67.4 54380
41. <1571> 日経インバ 391 -12.5 401
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 369 62.6 52470
43. <2516> 東証グロース 367 21.5 542.6
44. <1320> ｉＦ日経年１ 350 -57.7 54100
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 345 -49.7 2277
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 344 -49.2 3739
47. <1698> 上場高配当 333 445.9 3830
48. <1358> 上場日経２倍 322 -42.9 88070
49. <1674> ＷＴプラチナ 308 112.4 34140
50. <1348> ＭＸトピクス 301 28.6 3686
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
