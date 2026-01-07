卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」が7日に開幕する。新シーズン最初の国際大会となっており、各選手の活躍に期待が高まっている。初日から注目カードが組まれており、日本勢のパフォーマンスに注目が集まる。

■昨季チャンピオンズを制した早田＆松島

2026年最初のWTTシリーズとなるドーハでのチャンピオンズ。男女ともに有力選手を揃える日本勢の躍進が期待される。

女子シングルスでは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が同12位の申裕斌（韓国）との対戦で、注目の“日韓対決”が実現。また、昨季のフランクフルト大会を制した世界10位の早田ひな（日本生命）は、同192位のヤン・シャオシン（モナコ）との試合で好スタートを狙う。

さらに、注目の同士討ちも1回戦で実現。世界9位の伊藤美誠（スターツ）が、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦する。昨年12月の「WTTファイナルズ香港」の1回戦では、伊藤が長粼にフルゲームの末に敗れており、リベンジマッチとしても注目される。

男子シングルスでは、世界8位の松島輝空（木下グループ）が同232位のアブドゥルワッハーブ（カタール）と対戦。昨年のモンペリエ大会で準優勝、フランクフルト大会で優勝を飾り、世界トップへ浮上した松島の上位進出にも期待がかかる。

また、世界19位の戸上隼輔（井村屋グループ）は、同31位のオマール・アサール（エジプト）と、同31位の宇田幸矢（協和キリン）は、同30位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）とそれぞれ対戦。いずれも国際大会で実績を持つ難敵だが、日本の実力者たちの戦いぶりに注目が集まる。

1回戦から注目カードが目白押しのドーハでのWTTチャンピオンズ。日本勢の快進撃に期待が高まる。