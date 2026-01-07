「いじめ」で摂食障害　学校などが調査せず苦痛を受けたとして　女子生徒が損害賠償求め高槻市を提訴

大阪府高槻市の公立中学校に通っていた女子生徒が「いじめ」による摂食障害と診断されたにもかかわらず、学校などが調査せず苦痛を受けたとして、市に対し損害賠償を求めて提訴していたことが分かりました。



いじめを訴える女子生徒

「自分がいないように扱われているみたいなのがすごい辛かったです」



訴状などによりますと当時、高槻市の公立中学校に通っていた女子生徒は、同級生から無視されるなどのいじめを受けたことが原因で4年前に摂食障害と診断され、学校をおよそ240日間、欠席しました。母親は学校側に「いじめ重大事態」に当たるとして調査を求めましたが、学校や市の教育委員会は調査しなかったということです。



こうした対応によって苦痛を受けたとして女子生徒らは市に対し慰謝料など600万円の損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしました。



女子生徒の母親

「死んでたかもしれない大変なことが起きてるのに、軽く扱われてしまった。辛かったっていう気持ちはどこに、どうしたらいいのって思います」



高槻市教育委員会は「訴状が到着した際には適切に対応します」としています。