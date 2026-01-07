［ラストストーリー］＜４＞

絵本の読み聞かせを終えると、布団にくるまった３歳の長女の寝息が聞こえてきた。

くりっとした癖毛からのぞく小さな額に優しくキスして、自分も目を閉じた。いつもと変わらない一日の終わり。夢にも思わなかった。まさかこの目で最後に見えたのが、まな娘の寝顔になるなんて――。

千葉県館山市の石井健介さん（４６）は、子どもの頃から洋服やデザインが好きだった。東京都内の服飾専門学校を出てアパレルや北欧雑貨を扱う企業で働いた。

看護師の妻との間に長女・伶依さん（１３）が生まれた２０１２年８月、会社勤めをやめ、フリーランスとなった。伶依さんの成長を間近で見守りたいと思ったからだ。夜勤で忙しい妻を支えたいとの思いもあった。保育園への送り迎えや家事をこなし、充実した生活を送った。１６年１月には長男・宇依君（９）も生まれた。

その３か月後の４月１７日。あの日は突然訪れた。朝、目が覚めると、視界は水彩画に水を落としたようにぼやけていた。だんだん薄暗くなり、やがて真っ暗になった。大学病院の緊急外来で診察を待つ間、隣に座る妻の上着の袖をギュッとつかんでいた。「恐怖で吹き飛ばされそうな気がした」

１か月の入院を経て、判明した病名は「多発性硬化症」。中枢神経が炎症を起こし、視力や感覚の障害を引き起こす難病だった。医師から治らないと告げられた。

あれだけ楽しかった伶依さんとの触れ合いは苦痛な時間に変わった。「パパ遊ぼう」「本読んで」。すり寄って来られても、「ごめん。もうできない」と言って涙がこぼれた。最後に見た娘の寝顔を思い出しては、「二度と見られない」と胸をえぐられる思いがした。

当時、よく夢を見た。沈む夕日や青いドラえもん、レーシングゲームで見た流れるような景色……。色鮮やかなものばかり。夢から覚めるたびに暗い現実に引き戻された。

そんな毎日から抜け出すきっかけは、妻の一言だった。

「できないことより、できることを探したら？」

好きだったファンクの帝王ジェームス・ブラウンの音楽ＣＤをかけ、伶依さんと居間で踊ってみた。２人で息を切らし、「キャッ」と歓声を上げた。夜は絵本を読む代わりに、即興でおとぎ話をつくった。子どもにリードしてもらえばいいんだと考えたら、親子の外出も楽しみになった。

できなくなったと思っても、やり方を工夫すれば再びできるようになる。その過程は、自尊心と、子どもたちとの関係を一つ一つ取り戻していく道のりとなった。

２１年冬、「ブラインドコミュニケーター」と名乗り、目の見える人と見えない人とをつなぐ活動を始めた。両者を経験した自分だからこそできることだと考えた。

講演会のほか、相互理解を深めるイベント企画にも力を入れた。見える人が見えない人に芸術作品の感想や様子を伝えて互いに楽しむ「雑談型アート鑑賞」や、アイマスクを着けてお菓子を選んで取る「手探り堂」……。全部、伶依さんや宇依君と遊びながら見つけたことだった。

他の障害者らとの関わりも増えていき、その場に子どもたちも連れて行った。昨春、伶依さんは小学校の卒業文集で、多くの障害者と交流した経験を取り上げ、「仲良くなりたい、つながりを見つけたいと思う大切さを学んだ」とつづった。「自分の存在が、娘のためになっている」と石井さんは胸が熱くなった。

腰の高さしかなかった伶依さんの背丈は、１メートル６０に伸びた。互いに鼻先をつけるぐらい近づけば、顔の形はぼんやり分かる。あの日からもうじき１０年。最後に見た面影を重ね、成長を実感する。

「明日の朝、目が見えなくなるとしたら、最後に何を見たいですか？」

出会ったばかりの人によくこう尋ねる。「男性は『パートナー』、女性は『自然』って答える人が多いんです」と面白そうに笑う。みんな、大切な人や好きなものを挙げることに気づく。最後にそれを見ることができた自分は幸せだ。心からそう思う。（原大地）

［あとがき］石井健介さん

人生には予想外なことが起きます。それが何かの終わりだったとしても、次に進むため、「第１章が終わって第２章が始まった」と受け止めてほしいです。状況は変えられなくても自分自身は変えられます。私は視力を失ったことで、新たな視点を手に入れたと思っています。