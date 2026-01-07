「ブレイドアンドソウル」、「ブレイドアンドソウルNEO」が3月にサービス終了決定
【ブレイドアンドソウル、ブレイドアンドソウルNEO】 3月11日23時 サービス終了予定
(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.
エヌ・シー・ジャパンは、PC用MMORPG「ブレイドアンドソウル」および「ブレイドアンドソウルNEO」について3月11日23時にサービスを終了すると発表した。
サービス終了の理由はユーザーが満足できるサービスクオリティで安定的な環境を提供することが困難な状況となったため。「ブレイドアンドソウル」は2014年5月より、「ブレイドアンドソウルNEO」は2025年3月よりサービスが展開されていたタイトルになっていたが、2タイトル同時にサービス終了がアナウンスされた。
本日1月7日の定期メンテナンスをもって一部商品の販売が終了し、3月11日23時にサービスを終了。翌日3月12日12時より払い戻しの詳細案内が行なわれる。
ブレイドアンドソウル、ブレイドアンドソウルNEO両サービスにつきまして- PC MMORPG?ブレイドアンドソウル? (@bns_official_jp) January 6, 2026
2026年3月11日（水）午後11時をもちまして、終了させていただくこととなりました。
サービス終了に伴う詳細日程は以下お知らせをご確認ください。https://t.co/sC2zRkVEPC#ブレイドアンドソウル#ブレイドアンドソウルNEO pic.twitter.com/5spWoN5Wzr
