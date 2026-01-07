東原亜希、夫・井上康生氏との密着ショットで新年の挨拶「憧れの夫婦」「身長差も素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの東原亜希が1月6日、自身のInstagramを更新。柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏との夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】43歳4児の母モデル「身長差も素敵」柔道金メダリスト夫と密着
東原は新年の挨拶とともに「やっと通常モード」「年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました」と言葉を添え、夫・井上氏との2ショットや子どもたちの姿など複数の家族写真を公開。井上氏とは海を背景に体を寄せ合った2ショット、その他にも山の階段を上がる子どもたちの後姿や、井上氏と子どもの2ショットなども公開している。
この投稿は「今年も夫婦アツアツですね」「身長差も素敵」「ラブラブの2ショット」「憧れの夫婦」「素敵な新年の過ごし方」と反響が集まっている。
東原は、2008年1月に井上氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
