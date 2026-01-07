浜崎あゆみ、胸元大胆ライブ衣装姿にファン釘付け「神々しくて二度見」「見惚れました」
【モデルプレス＝2026/01/07】歌手の浜崎あゆみが1月6日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「神々しくて二度見」美バスト溢れそうな衣装姿
浜崎は「これは僕のただのdiary」とmiccieの曲「Diary」の歌詞を引用し、自身のライブを写した写真を複数枚公開。黒のドレスは胸元がざっくりと開いたデザインで、胸や美しいデコルテのラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「神々しくて二度見」「迫力あるライブですね」「見惚れました」「ドレス似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳歌姫「神々しくて二度見」美バスト溢れそうな衣装姿
◆浜崎あゆみ、胸元ざっくり衣装姿披露
浜崎は「これは僕のただのdiary」とmiccieの曲「Diary」の歌詞を引用し、自身のライブを写した写真を複数枚公開。黒のドレスは胸元がざっくりと開いたデザインで、胸や美しいデコルテのラインが際立っている。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「神々しくて二度見」「迫力あるライブですね」「見惚れました」「ドレス似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】