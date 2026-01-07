元ＳＫＥ４８の松井珠理奈、ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚会見を行った。最近の芸能人の結婚は、自身のＳＮＳや所属事務所のホームページなどで発表をする形が多い中、会見を開いて自らの口で報道陣に向けて報告するのは、２人の意向だったという。

芸能人の結婚発表会見で記憶に新しいのは、歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未のカップル。婚姻届の提出は今春、挙式は今夏としているが、昨年１１月に都内で婚約会見を開催した。

２人は着物姿で、金屏風（びょうぶ）の前でツーショットを披露するという昔ながらの会見となった。緊張した様子を見せながらも、約５０分間にわたって質問に回答。能條が着ていた着物が、橋之助の母で女優の三田寛子が１９９１年に中村芝翫（当時は橋之助）と婚約会見を行った際に着たものだったことも話題となった。

２３年６月にボーカル＆手話パフォーマンスグループ「ＨＡＮＤＳＩＧＮ（ハンドサイン）」のＴＡＴＳＵと共に会見したのが、女優の足立梨花。出会いのきっかけが、足立がＨＡＮＤＳＩＧＮのミュージックビデオ出演だったことから、会見では手話の同時通訳が２人同席するという形で行われた。

ＴＡＴＳＵは「自分たちの声で、手話を通して、聞こえる人にも聞こえない人にも届けたかった」と理由を説明。緊張した面持ちのＴＡＴＳＵと終始笑顔の足立という対照的な２人の会見は、足立がグラビアでの美尻が人気であることにかけて、ＴＡＴＳＵが「チャームポイントはお尻なので、敷かれたい。足立さんファーストでもあります」と話すなど、笑いの絶えないものとなった。

全く交際のうわさが無かったことから、発表の際には世間が衝撃を受けた南海キャンディーズの山里亮太と女優の蒼井優は、１９年６月の結婚が明らかになった翌日に会見を実施。４０台近いテレビカメラ、約３００人の報道陣が集まった。

会見には、蒼井と映画「フラガール」で共演し、２人のキューピッドとなった山里の相方・山崎静代も同席。緊張のあまり、山里が会見の冒頭でマイクのスイッチを入れ忘れて話し始めた姿を見た蒼井が顔を覆って笑うなど、終始笑い声に包まれた、和やかな雰囲気の会見となった。