オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で結成したガールズグループ・CIRRA、新曲を収録した全4曲の1st EPリリース決定
オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された10人組ガールズグループ・CIRRAが、1st EPを3月18日にリリースすることを発表した。
1st EPには、2025年12月16日配信リリースのプレデビューシングル「one-way runway」をはじめ、ガルバトオーディションの課題曲「Close」「All for Me」に加え、CIRRAとして初の新曲も収録される全4曲入り。Blu-rayには「one-way runway」のミュージックビデオに加え、メイキング映像なども収録される。続報はCIRRA公式サイトにて順次告知されていくとのこと。
◾️1st EP
2026年3月18日（水）リリース
初回限定盤 AICL-4883~4884 / 4,400円（税込）
・7inchサイズ紙ジャケ仕様
・スクエアカード封入（10枚）
・トレーディングカードA（全10種のうちランダムで1種封入）
通常盤 AICL-4885 / 1,800円（税込）
・初回仕様分：トレーディングカードB（全10種のうちランダムで1種封入）
▼収録内容
[CD] ※曲順未定
・新曲
・one-way runway
・Close
・All for Me
[Blu-ray]※初回限定盤のみ
one-way runway (Music Video) 、メイキング映像等、収録予定
