オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された10人組ガールズグループ・CIRRAが、1st EPを3月18日にリリースすることを発表した。

1st EPには、2025年12月16日配信リリースのプレデビューシングル「one-way runway」をはじめ、ガルバトオーディションの課題曲「Close」「All for Me」に加え、CIRRAとして初の新曲も収録される全4曲入り。Blu-rayには「one-way runway」のミュージックビデオに加え、メイキング映像なども収録される。続報はCIRRA公式サイトにて順次告知されていくとのこと。

◾️1st EP

2026年3月18日（水）リリース 初回限定盤 AICL-4883~4884 / 4,400円（税込）

・7inchサイズ紙ジャケ仕様

・スクエアカード封入（10枚）

・トレーディングカードA（全10種のうちランダムで1種封入） 通常盤 AICL-4885 / 1,800円（税込）

・初回仕様分：トレーディングカードB（全10種のうちランダムで1種封入） ▼収録内容

[CD] ※曲順未定

・新曲

・one-way runway

・Close

・All for Me [Blu-ray]※初回限定盤のみ

one-way runway (Music Video) 、メイキング映像等、収録予定