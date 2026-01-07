野球のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は世界的な注目を集める一大イベントだ。次回は2月に開催予定で、すでに出場選手予想などが話題となっている。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、トロフィーや表彰メダル、優勝カップの通販を手がけるジョイタス株式会社と共同で、事前調査で「野球に興味がある」と回答した300人を対象に「WBCでの活躍が見たい野球選手」についてアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】連覇目指して!ファンの期待を集める侍戦士たち

同率の第4位(10票)に阪神・森下翔太とカブス・鈴木誠也がランクイン。森下には「若いのに技術がある(40代女性)」「どんな状況でも自分の力が出せるから(40代男性)」「大舞台に強い(50代男性)」、鈴木には「前回のWBCが怪我のため見られなかったので(50代男性)」「今回は活躍を期待したい(70代男性)」といった声が寄せられた。



第3位は阪神・佐藤輝明(17票)。「世界に通じるところを見せてほしい(40代男性)」「日本人で一番期待できる長距離砲(40代男性)」「ホームランの期待があるから(40代男性)」など、日本屈指の長距離砲として世界の投手と真っ向勝負する姿を見たいという意見が目立った。



第2位はドジャース・山本由伸(18票)。「今年すごく活躍して、見ていてわくわくする(40代女性)」「大谷翔平を超えてほしい(40代男性)」「大きな試合に強い印象がある(50代男性)」など、緊張感のある試合でも安定した投球を続けてきた点が評価された。



第1位はドジャース・大谷翔平(131票)。「日本のスターだから(30代男性)」「ピッチャーとしてもバッターとしても存在感があるから(30代男性)」「この人が活躍すれば、連覇できそう(50代男性)」など、二刀流の完全復活や国際舞台での活躍を期待する声が多く集まり、WBCという特別な舞台で再び中心的存在になることを望むファンの思いから大差でトップに輝いた。



（よろず～ニュース調査班）