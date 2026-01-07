東京Vが明治安田J1百年構想リーグ限定の新ユニフォームを発表

J1の東京ヴェルディは1月6日、明治安田J1百年構想リーグで着用する限定ユニフォームのデザインが決定したと発表した。

始祖鳥をモチーフにした大胆なグラフィックに、ファンからは「ドストライクです」「相変わらずかっこいい」と大きな反響を呼んでいる。

今回のデザインコンセプトは「PIONEER GRAPHIC」を掲げている。クラブの象徴でもある始祖鳥をモチーフに採用し、新たな進化と飛躍への意志を表現。FPの1stは伝統のグリーンをベースに、パンツにホワイト、ソックスにグリーンを組み合わせた。2ndはホワイトを基調とし、GKは1stにイエロー、2ndにブラックを採用している。

発表された新デザインは、シャツの前面に大きく配された始祖鳥のグラフィックが特徴的だ。これまでの伝統を継承しつつ、限定モデルならではの斬新なアプローチが光る一着となっている。

SNS上では「相変わらずかっこいい」「他サポだけど羨ましい」「素晴らしい！」「ドストライクです」「オリジナルな感じもめっちゃ良い」「始祖鳥が大胆に入った」「センス抜群だなぁ」「カラーリングの組み合わせも秀逸」「大胆なデザインでカッコいい」「アクセントに黒は新鮮な感じ」「これはいい！！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）