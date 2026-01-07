〈未発表作には“男の死に様”が…19歳下の妻・高橋和女流三段が語った作家・大崎善生の「知られざる最期の日々」〉から続く

大崎善生は『将棋世界』誌の編集長をしていた2000年に『聖の青春』で作家デビューした。夭折した天才棋士・村山聖の生涯を追ったノンフィクションは、多くの読者の心を掴みベストセラーとなる。翌年に将棋連盟を退職し、本格的な創作活動に入った。44歳のときだった。

作家・大崎善生の「最期の日々」を語ってくれた19歳下の妻・高橋和女流三段

2003年に19歳下の女流棋士・高橋和と結婚し周囲を驚かせた。この5年前から2人の交際は続いていたが、周囲に知る者はほとんどいなかった。和は独身時代から大崎の奔放極まりない生活を目にしていた。

「とにかく朝はプシュッとビールの缶をあけることから始まり、しばらくすると安酒の『大五郎』を水割りにして延々と飲んでいました。リビングでも、自室でも。大崎の部屋は結婚当初から私は掃除しないと伝えていたので、ペットボトルがゴロゴロして足の踏み場がなくなると、ようやくゴミ袋を持って片付けていました」

50歳頃からは、昼も夜も飲みながら原稿を書いていたという。息抜きは自転車で西荻窪の居酒屋に出かけることだった。



心から慕っていたという作家・団鬼六さん（左）とのツーショット（提供：高橋和女流三段）

「“野垂れ死んだように寝る”のが好きで、むしろパジャマを着てベッドに入ることを忌み嫌っていました。自室にある布団かソファに、眠くなったらゴロンというスタイル。

スーツを着たまま万年床で寝て、翌日そのまま連盟に出かけていく様を見たときにはある種のカルチャーショックを受けました。私の父では到底考えられないことでしたので、こんな風にしても人は生きていけるんだと感心しました」

思い立つと、相談もなく海外へ出かけて行った。帰るのが面倒でエアチケットを捨ててしまったので、和がパリまで迎えに行ったこともある。子どもが生まれてからも、1ヶ月半以上帰ってこないことがあった。

「大崎は自由にしているという概念さえもなかったと思います。ある意味、“真の自由人”ですね。それを私がたまたま理解していたので、一緒にいられたのではないでしょうか」

“真の自由人”が出来上がるまで

一体、どんな環境で育てばそんな人間が出来上がるのだろうか。大崎の奔放さとは真逆に、実家は代々医師の家系で、親族の多くも医療関係者である。先祖は仙台藩の御典医を務めていたという。

「子どもの頃は愛されキャラで、一度も叱られたことがなかったといいます。お母様は天使のような方で、どんなことでも『まあ、素敵』と受け入れる。何不自由なく育てられたのと、本人に資質があったのでしょう。大学進学時にお父様から医学部を勧められ受験しましたが不合格となり、翌年に文学部の受験を許してもらいました。本人は小学生の頃から将来は小説家になりたいと言っていたそうです」

20代半ばで将棋連盟に就職し、33歳から10年間、『将棋世界』の編集長を務めた。まだ雑誌に勢いがある良き時代だった。組織に馴染むタイプではないが信頼され、斬新な企画を打ち出していく。大崎はその頃の自分を小説の主人公に投影しているが、その姿に自らレールを降りられないジレンマを感じなくもない。

作家は大崎にとって辿り着いた理想郷だった。社会から縛られることもなく、気の赴くままに筆を走らせる。和は影響を与えることを一切しなかったというから、心は少年時代のように走り回れたことだろう。

周囲との軋轢

大崎は注目作を発表し続け、『将棋の子』で講談社ノンフィクション賞、初の小説となる『パイロットフィッシュ』で吉川英治文学新人賞を受賞した。『アジアンタムブルー』は阿部寛主演で、『聖の青春』は松山ケンイチの主演で映画化もされている。

作家として順風満帆だったが、50代半ばを過ぎた頃から周囲と軋轢を生むことが多くなった。和は言う。

「友人に対して『いい？ わかっている？』と言いたい放題で、それで自分の論が通らないと不機嫌になっていました。自身がヘビースモーカーだったにもかかわらず、禁煙してからは店で隣に座る客がタバコを吸うと平気で文句を言う。行きつけの飲み屋からも足が遠のき、一人自宅で飲むことが多くなりました。多分、何かやらかして出禁になったのだと思います」

昔からの友人たちも少しずつ減っていった。編集者も必要以上に近づかなくなり、会うスパンが延びていく。

「端的に言えば、本人の奢りでしょうね。自分の意見はすべて正しいと勘違いしていた。ただ、大崎はどうしようもないところも多かったけど、とことん人に尽くす優しいところや、社会に対する信念のようなものがあった。私はそれを尊敬していたし、理解しているつもりでした」

大崎は和のことを「人の本質を感じ取るような不思議な力がある」と書いている。和は4歳のときに交通事故に遭った。左足首を切断しかねない大怪我を負い、成長に伴って自身の体から皮膚や骨を移植する手術は15歳のときまで続いた。幼少時に人生を左右する大きな怪我を負ったこと、両親を悲しませないために明るく強くあろうとしたことは、少女の心の成長を早めた。

女流棋士として迷いの中にあった和に、大崎は道を示してくれた。引退して将棋教室を開くときも、背中を押してくれた。その言葉は深い思いやりを感じるものだった。

だが、結婚後10年が過ぎた頃、和の方から距離をとるようになった。癌がわかる前の数年間は、互いに必要以上のことを話さない冷戦状態にあった。

「大崎の友人や編集者に対する態度に辟易して、正直、気持ちが離れていた時期がありました。私に対しても、そんなことを言うならと思ったことが何度もありましたから」

大崎も和の様子に何か感じるものがあったようだ。新刊を「読んでみて」と渡してきたことがあった。初めてのことで、何かメッセージが込められていたのだろうか。だが、和が本を開くことはなかった。

「医師から説明を受けたあの日、大崎の身体が絶望的であることがわかった。襲ってきたのは、想像もしていなかった感情でした。悲しみを超えたもの……。彼の死に対する私自身の覚悟を問われた気がした」

今回の記事に『渚にて』を引用させていただく許可を和に求めた。また大崎の作家としての後年の態度に、和が距離をとっていたことにも触れると伝えた。それに対する彼女の返答は明快だった。

「どんどんやっちまってください。そんな輝かしいものじゃないですから」

声なき祝辞

手術後、大崎はしばらく歩く体力もなかった。家で将棋の棋譜中継を観て過ごすことが多く、和が帰宅すると「面白いよ」と携帯の画面を向けてきた。ほとんどが女流棋士の西山朋佳の対局だった。「腕をブンブン振り回していく。誰も真似できない将棋だ」そう言っていた。

毎日体重計に乗っては0.5キロ増えているとガッツポーズを見せた。半年ほど過ぎると体力も回復を見せて、年が明けた春頃から一人で居酒屋にも行くようになった。タブレットで注文できるので、声が出せなくても大丈夫と言っていた。

「病後はよく手を合わせて感謝するようになりました。私に対してだけでなく、あらゆる人に。人は支えられて生きているという原点に戻った様子でした。私は大崎の口の動きで伝えたいことがわかりましたから、以前と変わることなくコミュニケーションが取れていました」

病気のことは大崎の意思で一切公表しなかった。

「自ら言うことではないと思ったのか、または淡々と生きていただけなのか。入院当日からもう人と会うこともありませんでしたし、コロナ禍で面会もできませんでした」

2023年11月7日に藤井聡太八冠（当時）の王位就位式が日比谷で行われることになり、大崎に祝辞の依頼がきた。藤井がデビューして間もない頃に、大崎は『将棋世界』に「神を追い詰めた少年―藤井聡太の夢―」を連載している。これは当時の編集長・田名後健吾が企画して依頼したものだった。連盟は藤井が中学生ということもあり、取材のほとんどを断っていたが特別に許された。藤井家からの大崎作品への信頼が厚かったと思われる。

当初、大崎はこの連載の書籍化を希望していた。ただ、担当した田名後は大崎が急に老け込んだ印象で、「すでに病気の兆候があったのではないか」と話す。タイトルを獲るまで取材を続ける予定だったが、途中で大崎から「終了したい」という申し出があった。「体力に自信がなかったのだと思う」と田名後は言う。

祝辞を依頼した側は、大崎の病状を知らない。読み上げるにも声が出せないのだ。和は大崎に聞いた。

「『どうする？ 断ってもいいと思うけど』って言ったら、『やる』って。病気をみんなが知ることになっても『それでもいい』って。

ちょうどあの頃、抗がん剤治療の効果が出て癌細胞も小さくなり、食事も取れるようになったときでした。生きる元気が出てきて、やってみようという気持ちを持てたのだと思います。じゃあ大崎が書いて、それを私が読むということになった」

最初に書き上げた原稿を、和が読み上げると26分もかかった。

「『長すぎだから！』と言ったら、書き直したのですけどまだ全然。もう一度文章を詰めたのですけど、やはり長くて。ただ、好きなようにさせてあげたい気持ちもあり、それ以上は言いませんでした」

当日は一般の入場者はなく関係者のみだったが、オンラインで同時中継された。読み上げた時間は20分近くになり、ネット上には「なんだ、あの独演会は？」と批判的なニュアンスの意見が多く見られた。

「大崎が『なんて書いてある？』と聞いてきたので、『なげーよ』だってと教えてあげましたが、気にする様子はありませんでしたね。食事会のときに藤井八冠と写真を撮って嬉しそうにしていたのを覚えています」

大崎が病後に公の場に姿を見せたのは、これが最初で最後になった。「声なき祝辞」はその後にネットと新聞で公開され、大きな反響を呼んだ。「大崎の言葉は音声よりも文字の方が伝わる」と和は言う。死後に発売された最後の著書『リヴァプールのパレット』の中に、完全版が収められている。

森信雄七段との再会

2024年春、息子の唯が大学に進学し、京都で一人暮らしを始めることになる。家族で入学式に出席するために新幹線で京都へ向かった。

大崎が余命数ヶ月と宣告されたときから、2年が過ぎようとしていた。その間に再発と治療のために3度の入退院を繰り返し、体力の衰えは隠せなかった。

「家族3人での旅はこれで最後だと覚悟していました。御所の近くに泊まったのですが、朝、私が1人で散歩に行ったら後から大崎も来て2人で回ることに……。もう二度と一緒に見ることはないと分かって見上げた桜は、これまで以上に儚くて、涙を見せないように歩くのに必死でした」

このときに森信雄七段は大崎から連絡を受けて、宿泊先のホテルを訪れた。2人が再会したのは久しぶりのことだった。

「大崎さんから来ると聞いたときには、僕はどんな仕事の予定を変えてでも会おうと思った。病状はだいたいわかっていたので。当日はノートみたいなのを用意してパッと書いて、真っ先に『森さんと会うと1分で楽しくなる』と見せてくれた。それがすごく嬉しかった」

森と大崎の付き合いは長い。森が現役時代に対局で東京に行ったときは、大崎の家に泊まるのが常だった。逆に大崎が仕事で関西に出向けば、森の家で酒を飲みながら語り尽くす。

「大崎さんのバイタリティとか優しさとか総合的なところで、僕はすごく居心地が良かった。お互いに一番根幹のところがピンと来る感じだった。それに、僕の人生を変えてくれた人でもあった」

森が趣味で作っていた3手詰めや終盤の手筋を「面白い」と言って形にすることを勧めてくれたのが大崎だった。また撮り続けていた写真を最初に『将棋世界』誌に掲載してくれた。それらは森の新しい一面を引き出し、ライフワークとなっていく。

