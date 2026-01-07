【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）

【映像】身体が“くの字”強烈すぎるミサイルキック

米マットを席巻する最強コンビ“RHIYO”が、かつてないほど非情かつ破壊的な連携を披露。リア・リプリーのパワーとイヨ・スカイの技術が融合した連続技を受けたカイリ・セインはマットに打ち付けられた衝撃で「くの字」に。さらにその反動で上方に跳ね返ると現地実況も「なんて角度だ！」と戦慄した。

勝負を分けたのは、終盤の凄惨なシーンだった。リアがカイリを捕らえると、必殺の「レイザーズ・エッジ」を敢行。逆さまの状態から無防備にマットへと真っ逆さまに叩きつける。そこに追い打ちをかけたのがイヨだ。コーナー上段で「起きろー！カイリー！」と叫ぶと、弾丸のようなスピードで危険な角度のミサイルキックを投下した。

イヨのキックは垂直に近い角度でカイリの体に突き刺さり、カイリはその衝撃でマットに叩きつけられてくの字に。さらに跳ね返るようにバウンド。実況も「突き刺さりました…」と破壊劇に絶句した。

この光景に、ネット上では「カイリはよくやってる」「存在感が増している」とカイリのタフさを称える声がある一方、あまりの衝撃に「危険な技受けすぎ」「なってこった」と心配するファンも続出。ベルトを獲りにいく執念が垣間見えた過激な攻防となった。（ABEMA／WWE『RAW』）