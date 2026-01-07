コロッケ、『暴れん坊将軍』“上様”姿の松平健の衝撃的な行動を目撃 異色の豪華コンビが共演
俳優の松平健、ものまねタレントのコロッケが、7日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】似てる？コロッケ次女・滝川光が本格女優デビュー
松平＆コロッケという異色の豪華コンビが登場。番組では、黒柳徹子のリクエストでコロッケはもちろん、松平もモノマネを披露する。2人は数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲。初めて会ったのは京都の撮影所で、コロッケは『暴れん坊将軍』の上様姿をした松平の衝撃的な行動を目撃したと明かす。
コロッケは昨年2月に両膝に人工関節を入れる大手術に臨んだ。松平は手術前後で舞台共演をしていたため、コロッケが頑張る姿を間近で見守っていたという。一方の松平は72歳の今も激しい殺陣をこなし、昨年は20年ぶりに馬に乗っての撮影もこなした。松平の軽やかな身のこなしにコロッケが舌を巻く一幕も。
