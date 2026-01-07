目を疑うレベル…2児パパのハイクオリティ女装に「何がどうすればそうなるの？」 「普通の女の子より女子力高い」
2児のパパがハロウィンメイクで女装する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、たろちゃんさん（@tarojoso）。腸活アドバイザーやコスメコンシェルジュの資格を持つたろちゃんさんの動画は89.8万回再生、2.3万いいねを記録し、「めっちゃ可愛い！」「普通の女の子よりも女子力高くて可愛い」「メイクを習いたいくらいだわ」などのコメントが寄せられた。独学でメイクを学んだというたろちゃんさんに話を聞いた。
【写真】普通の女の子より可愛い!? 2児パパのキュートすぎる女装ビフォーアフター
――今回のハロウィンメイクにおいて、特にこだわったポイントや「ここを見てほしい」という部分はどこですか？
「オレンジや黒、緑、紫といったハロウィンのおどろおどろしい色を使いつつもメイクやウィッグに使ったカラーはオレンジ中心なので元気で可愛い印象を与えているところです。そしてカチューシャは手作りなんです！」
――お子さんが2人いらっしゃるとのことですが、この見事な変身姿を見た時のお子さんやご家族の反応はいかがでしたか？
「子供は2人とも可愛いと言ってくれています！私の動画を見るのは比較的好きみたいです。妻からは可愛いということや発想がすごいと言われます」
――男性であるたろちゃんさんが、現在の「女装メイク」というスタイルを確立されるまでにどのような苦労や工夫がありましたか？
「最初はとてもメイクが下手で始めてから終わるのに2時間掛かることも普通でした。ヒゲを隠そうとしても隠せなかったり見れたものではありませんでした。独学ですがメイクの勉強とヒゲ脱毛や肌質の改善にも力を入れてようやくなんとか形になっています。ちなみに加工をかけておりますのでこのままの姿だとは信じないでくださいね（笑）」
―― 腸活アドバイザーやコスメコンシェルジュの資格をお持ちですが、専門知識が今回のメイクの仕上がりにどのように活かされていますか？
「腸活の知識は私の肌を作っています。残酷な事実ですが、肌が綺麗でなくてはメイクもしづらいのです。コスメコンシェルジュとなる為の知識は私に自分の肌と向き合う大切さを教えてくれました。人それぞれの肌悩みがあり、それに合ったスキンケアがある。腸活と正しい美容の実践によりかなり肌は綺麗になったかと思います」
――SNSで日々ご自身の変身を発信し続けることで、ご自身の心境や生活にどのような変化が生まれましたか？
「生きていて良かったなと感じます。私にとってはこの活動が私自身の生きる意味となり生活をやりがいのあるものにしてくれています。会社員時代はこんな感覚が人生の中にあるとは思いもしませんでしたからね。応援してくれている方達に出逢えたことも大きな宝物です」
なお、たろちゃんさんはInstagram の他、TikTok、YouTube、Voicy、note、BASEなど様々なプラットフォームで活動している。
