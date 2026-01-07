コロコロチキチキペッパーズのナダルが６日、テレビ朝日系「クロナダル」で、昨年話題となった女芸人ナンバーワンを決める「ＴＨＥ Ｗ」の審査員・粗品について語った。

この日はナダル、クロちゃんに加えて鬼越トマホーク、きしたかのがトーク。「ＴＨＥ Ｗ」の話題となった。

人の悪口ばかり言っているナダルは、これまで「ＴＨＥ Ｗ」は「見た事がなかった」というが、昨年の大会は見たといい「粗品って改めてすごい。あいつがやるって言ったらワクワクする」とまさかのべた褒め。「あいつをずっと見ちゃう」というと、鬼越も「アイツの大会だよね。視聴率を上げるために日テレさんがお願いして、粗品も仕事を全うした。これでこんだけ注目度が上がっているのは成功」と感心した。

粗品は審査で厳しいコメントも残していたが、きしたかのの岸大将は「面白くない、笑い所がないとか言われて、実際に言われている側はどうなのか。次の日、ニッチェさんに会って、どうだった？と聞いたら『めちゃめちゃありがたいよね』『あれだけ的確に言われたら言いようがない。愛情を感じた』って言っていた」と、審査された側も感謝していると証言。

すると鬼越の良ちゃんが「粗品と（エルフ）荒川が最終的にくっついて欲しい」とビックリ発言。「一番面白い。言い合っている感じが月９の第１話。賞レースＬＯＶＥみたいなの」と言うと、他の芸人も「むっちゃいいじゃん！」と盛り上がっていた。

エルフ・荒川は、粗品の審査に対し「ＴＨＥ Ｗから出てってくれませんか？」など、反論していた。