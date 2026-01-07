夭折した天才棋士を描いたノンフィクション『聖の青春』や小説『パイロットフィッシュ』で知られる作家・大崎善生が亡くなったのは2024年8月3日（享年66）。遺品のパソコンから闘病中に書き残した未発表の絶筆が見つかった。そこには達観した境地から、死を前にした自身の姿をユーモラスに描写した様子が綴られていた。

また20年生活を共にした妻で女流棋士の高橋和から、大崎の知られざる私生活での奔放さ、後年の周囲との軋轢、亡くなる最後の1日のことが包み隠さず語られた。作家として「思い通りのシナリオだった」と言われる見事な幕引き。将棋を愛した大崎の“人生の投了”までの日々をご紹介する。



高橋和さん。すでに現役を引退しているが、女流三段の段位を持つ ©野澤亘伸

残された原稿

「ガンになった自分のことを面白おかしく書く」

作家らしい悪筆で、冒頭にそう記されている。大崎善生が2022年5月に94個の癌細胞を摘出した後に、大学ノートに残したメモだ。手術は12時間に及び、甲状腺、声帯、食道を摘出した。それでもまだ喉にどうしても切れない箇所があり、胸部、腹部への転移も見つかった。

大崎は自分の命はもってあと2〜3週間ほどだと確信していたようだ。

「死んでも別にいいや」

と思っていたと記されている。死に対する恐怖は少しもなく、心は不思議なほど静まり返っていたそうだ。妻の和がその様子を見て感心し、「怖くないの？」と聞くと「人事異動みたいなもんさ」と答えた。

その頃、夢にある人物がしきりに出てきたという。

〈《そこで私は不思議な夢を見た。

激しい交通量の東京の幹線道路の交差点。

そこの真ん中に立つひとりの老人の姿がみえた。

老人は白い棒をテキパキと振り行き交う車に指示を出している。

「はい。あんたはこっち。あんたはそっち」

時々、凄い勢いで笛を鳴らす。

小さな老人。和服姿、頭は丸く禿げ上がり牛乳瓶のふたのような眼鏡をしている。

「はい、あんた」と私の番がきた。

忘れもしない大山康晴十五世の姿がそこにあった。

私は息を飲んだ。

あんた、と声を出した大山名人の顔に一瞬迷いが走った。

「うーん」と躊躇った。

そしてあんたはあっち、今まで誰も指されなかった方向を示された。

私は思わず心の中で叫んでいた。大山先生、こんなところで何をしているんですか。

そんな疑問には見向きもせず大山名人は次々に現れる車に指示を出し続けていた。

夢から覚めると茫然としていた。

あまりにもリアルな夢を見た後には若いころからそんな状態になることがあった。心の中には夢を失ってしまった寂寞感だけが募っていく。もちろんどうすることもできない。

大山名人、あんなところで何をしていたんだ》（『渚にて』より）〉

文中の大山康晴十五世とは、昭和の将棋界に君臨した大名人のことだ。大崎が1982年に将棋連盟に就職したときには会長職にあった。

〈《まだ24、5歳の洟垂れ小僧だった私はいつも大山に怒られてばかりだった。

私の人生に於いて最上級に恐ろしい存在、その大山が頻繁に夢に現れる。

不思議な感覚だった》（『渚にて』より）〉

『渚にて』は大崎が入院中に大学ノートに残したメモを元に、私小説の形をとって書いた遺作であり、絶筆である。死後に妻の和がパソコン内にあったファイルから見つけた。一部脚色はあるが、闘病生活をリアルに描写したものだ。

タイトルからは、死を前にしながらも海辺の散策を楽しむような響きがある。病棟での日々を少しコミカルに風刺したのは、作家として自身の最期を笑って見送ってほしい気持ちがあったのではないか。

病院に行ったその日に緊急手術

〈《紹介された病院には自宅から自分で車を運転して向かった。

不安はもちろんあったけれど、どうでもいいやという気持ちもあった。半年も声が出ていないのだから、何か問題はあるのだろう。それを調べてもらえればいい。

（中略）

採血とレントゲン撮影を終えて4階へ。

その結果をにらみながら女医がこぼした言葉にのけぞりそうになった。

「ご家族はいらっしゃいますか？」

こっくり。

「すぐに連絡してください。あっそうか。電話はできませんものね。では携帯を貸してください。私がかわりにかけます」

きびきびとした男っぽい雰囲気の女医で、マスクの上で光る瞳は大きく、きらきらと輝いている。鴨を見つけた漁師のように私からは見えた。

「どうしてですか？」と私は紙に書いた。

「うーん。実はねあなたは今、とても危険な状態なんです」

キケン？

「はい。喉の奥が相当につぶれていて、声どころか息もできなくなりつつある。喉には気管と食道が通っていますがそれが使い分けられないような状態で、空気が胃に入ってしまって、肺には半分くらいしか届いていない。逆に食べたものが肺に入りいわゆる誤嚥のような状態になっています。肺炎を起こしかけているかもしれない」

放って置くと？

「窒息するかもしれません」

えっ？

「肺に運ばれる酸素の量がどんどん減っていって、意識混濁するかも。だから急いで喉に穴をあけて空気の通り道をつくります。その手術が必要です」

いつ？

「今からです」

一度目をつむった。

一瞬だった。

そして腹を決めて女医に携帯を渡した》（『渚にて』より）〉

行ったその日に緊急手術が必要になるまで、呼吸困難を放置していた図太さに驚かされる。和は半年前から病院に行くことを勧めたそうだが、大崎は人から言われたのでは梃子でも動かない性格のようだ。

喉に穴を開けるので声が出せなくなり、いずれ声帯も含めた摘出手術をするため、この日を最後に大崎の声は完全に失われる。和は「何か言い残しておくことはないの？」と携帯の録音アプリを開いた。首を伸ばして振り絞った声は、しゃがれてダンディだった。

「唯くん、こら唯 元気でやってくれよ パパだぞ 最後の声だぞ」

京都の大学に通っている一人息子へのメッセージだった。「もういいの？」と和は聞いたが、大崎は首を縦に振っただけだった。

「私には何もなかったです（笑）。そういう人ですから」

「淡々と死んでいこう。それが最後の仕事だ」

喉の切開手術から1週間後、全身の精密検査が行われた。

〈《下咽頭癌のステージ4のb。

全身に遠隔転移ありということ。

体力の衰退がひどく手術も抗がん剤もできません。

雨宮は少しも表情をかえずコンピュータの画面を見ながら淡々と言った。

30代の半ばくらいの若い医者でまだ少し学生のような面影の残る顔に、それを隠すようでなくもなかった。どのみち秀才という雰囲気はにじみ出ていて、それはまあ平均的な大学病院の勤務医に共通するものかもしれなかった。

手術ができない。

抗がん剤もできない。

そう言われてベッドに寝転がされる。

筋力もなく、上手く寝返りを打つこともできない。

すぐ脇にテレビがあるのだが足元に投げたリモコンをたぐりよせることもできない。

首を上げることも難しい。

つまりただ上を向いているしかない。

封筒のように。

天井を眺めている。

ただそれしかなかった。

なんの感情も沸いてこなかった》（『渚にて』より）〉

大崎の手術は体力の回復を待って、入院から約ひと月後に行われた。その結果説明がベッドから動けるようになった3週間後にあり、和が支えるようにして医師の部屋へと向かった。

「長い廊下を2人で歩いて行くときに、大崎が私の手を握ったんです。それは私の気持ちを思いやったのか、本人の不安からだったのか……」

大崎と和が並んで座り、机を挟んで医師がモニターを見ながら話し始めた。摘出した癌細胞の数は94個もあったという。

「普通はどれくらいですか？」

和が尋ねると、医師は「大体20個前後です」と答えた。それを聞いた和は自分自身が想像もしなかった衝動に襲われる。

声をあげて泣いていた。

彼女が大崎の前で涙を見せたのは、この一度だけだった。

思い通りのシナリオだった

〈《どんなにつらく苦しい宣告も受け入れた。

死がすぐ間近にあることも受け入れた。

明るく死んでいこうとどこかで心を決めていた。自分に降りかかった治らない病気という運命を悲嘆するのではなく堂々と受け入れるのだ。

美和が雨宮のありのままの宣告を受けて思わず泣きだした日。

その姿を見た瞬間、私は心に誓った。

自分は絶対に病気のことでは泣かない。

どんなに苦しくても悔しくても泣かない。

嘆いたり怒ったり感情的になったり絶望したりしない。

そんな姿を美和には見せない。

淡々と死んでいこう。

64歳まで生きてきてそれが最後の仕事だ》（『渚にて』より）〉

文中に美和とあるのは妻の和のことである。大崎は手術後に「もう書きたいことはない。それに今まで書いた作品を汚すことはしたくない」という意思を示したが、体力の回復とともに創作意欲が戻ってきたようだ。和は生きることと書くことは、小説家にとっては繋がっているのだと感じた。

「『淡々と死んでいこう』という言葉通り、病気に対して怒りも不安もなく対峙していました。ただ、それが最後の仕事だと言われると、切なくなりますね」

『渚にて』では死ぬまで作家であり続けた自分を書き残したかったのだろう。笑わせてこそのダンディズムを感じるが、どこか少しの強がりも漂う。惜しくも未完に終わったが、和は「大崎の最期は思い通りのシナリオだったと思う」と話す。

亡くなる前夜に愛する者たちと再会した。痩せ細った体に残された命を燃え上がらせ、喜びの頂点に立った。そして翌日の朝に、自宅のトイレに座ったまま、力尽きて亡くなっていたそうである。まるで『あしたのジョー』のラストシーンのような姿で。

