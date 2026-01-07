フジテレビの佐々木恭子アナウンサー（53）が7日、キャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題について言及した。

佐々木アナは、「やはりこの動画って1度出た後の影響がとても大きいので、被害を受けた人にとっても加害したと思われる生徒にとっても、これからどういうことが起きるのかってことをとても危惧（きぐ）します」と自身の受け止めを述べた。

栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。

動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報提供があった。高校は、県教育委員会や県警と事実確認を行っているとした上で「被害者を最優先で守らなければならない」と説明した。

栃木県の福田富一知事は6日の記者会見で「動画を視聴し、絶句した。ひきょう者、弱い者いじめはやめろと思った」と述べ、県教委や高校が把握した情報を7日までに公表するよう県教育長に指示したと明らかにした。