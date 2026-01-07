福田麻貴、人気ガールズグループのメンバーと“同じ幼稚園出身”と明かす「結構ええところの幼稚園」 共演者仰天
お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（37）が6日放送の日本テレビ系「『ザ!世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演。人気ガールズグループのメンバーと“同じ幼稚園出身”であることを明かし、スタジオを驚かせた。
【写真】福田麻貴と同じ幼稚園出身！TWICE・SANAの幼少期ショット ※4枚目
番組内の「意外な過去を大公開！私のとっておきの1枚！パート2」のコーナーでは、福田が幼少期の頃の写真を公開。福田は「幼稚園の帽子が結構ええところの幼稚園って感じするでしょ？」と写真を紹介し、「TWICEのSANAさんと同じ出身幼稚園なんです」と、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAと“同じ幼稚園出身”であることを告白した。
思わぬ共通点に、スタジオからは「えぇーーー！」「すごーい！」と驚きの声が上がり、出演者たちを沸かせていた。
【写真】福田麻貴と同じ幼稚園出身！TWICE・SANAの幼少期ショット ※4枚目
番組内の「意外な過去を大公開！私のとっておきの1枚！パート2」のコーナーでは、福田が幼少期の頃の写真を公開。福田は「幼稚園の帽子が結構ええところの幼稚園って感じするでしょ？」と写真を紹介し、「TWICEのSANAさんと同じ出身幼稚園なんです」と、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAと“同じ幼稚園出身”であることを告白した。
思わぬ共通点に、スタジオからは「えぇーーー！」「すごーい！」と驚きの声が上がり、出演者たちを沸かせていた。