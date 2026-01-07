タレントの丸山桂里奈（42）がInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治（61）が手術を受けることを報告し、エールを送った。

【映像】病室での本並健治&さみしがる2歳長女の姿

2020年9月に結婚し、2歳の長女“ぷくぷくちゃん”を育てる本並と丸山。2人はInstagramで家族で外出したことや、自宅でクリスマスイブにケーキを食べたことなど、日常の様子を発信してきた。

さみしがる2歳・長女の姿

2026年1月5日には、本並が病院のベッドで寝ている写真とともに、入院することと翌日に手術を受ける予定であると報告。丸山もInstagramで本並がヘルニアの手術を受けることを明かしつつ、ストーリーズで「大丈夫、手術頑張って 12年に1度の最強運勢だから」とエールを送った。

その後もストーリーズを更新し、2歳長女の様子を紹介。「パパがいないからと、さみしいさみしいてすぐ電話してという娘。どんだけパパが好きなの。ママがいなくても泣くのかなぁ？かわいすぎてきゅん」とコメント。翌日もストーリーズで「パパがいないから、不機嫌いっぱい。パパはもうすぐ手術！！頑張って！」と、本並と離れて不機嫌になる長女の姿を披露した。（『ABEMA NEWS』より）