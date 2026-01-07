とちぎテレビ

新春特集です。ことし１００周年を迎える企業を紹介します。

企業の調査会社、帝国データバンク宇都宮支店の調べでは２０２６年に１００周年を迎える栃木県の企業は２０２５年１１月時点で３０社となっています。

業種別に見ると最も多いのが小売業で１２社です。次いで建設業で６社、製造業と卸売業が５社と続きます。

さらに年商で見ると最も多いのが１億円未満で１３社１億円以上１０億円未満で１２社でした。３０社中の２５社を１０億円未満で占めています。

老舗の企業であっても多くは中小企業であり大企業は非常に少ないことが分かります。

今回は創業から１００年に渡り店を続けている那須塩原市の老舗和菓子店を取材しました。

塩原温泉郷の老舗和菓子店「榮太楼」は昭和元年に創業し、ことし１００周年を迎えます。

現在、店の和菓子職人は３代目の君島達己さんだけです。

妻の久美子さんは接客や電話注文の受付け袋詰め作業のほかＳＮＳで和菓子や店の魅力を発信しています。

そんな二人が直面しているのが後継者問題です。

榮太楼３代目 君島達己さん

「息子と娘がいてそれぞれ社会に出て働いて二人いるんです。本人らは意識してくれてる見たいですけど、いまのところは好きな道に行っているんで私たち二人が元気なうちはまだ頑張れるかな。味つないでいくのに閉ざすわけにいかないんで、終わらせるわけにいかないんで、下ばかりみないで明るい未来にむけて若い人たちと一緒に盛り上げていければなと。そうすればお客さんも楽しんでくれると思う。」

今回の取材を通じて１００周年では終わらせない。なんとしても店を残していくという思いが伝わってきました。

テレビをご覧の皆さんにも、よりよい一年を送っていただきたいと思います。