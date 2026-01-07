お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が6日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。飲食店で見かけた“熟年コンパ”について語った。

「おいしいとこやねん、よく行くねん」という、テーブル2席とカウンターだけの飲食店へ男性4人で訪れたジュニア。そこは席同士が近く隣の会話が漏れ聞こえる状態だったが、居合わせた客は、ジュニアとほぼ同世代の男性2人と40代女性2人の「熟年コンパみたいな感じ」だったという。

男女の様子について、「4人ともバツイチの感じ、女性にはお子さんもおられてみたいな。で、初めましての感じのコンパ」と説明。女性陣はあまり気乗りしていない雰囲気だったが、酒が進み話がノってきた男性2人の「俺は年収1000万だから」「いや俺は今年2000万」とのやり取りに、ジュニアは「しんどい会話をしてはるな」と感じていた。

そのうち1人の男性が、とあるデートでの体験談を披露し始めた。その男性は「今から待ち合わせ場所に行こうとしたら電話がかかって来て、相手から“子供の宿題がまだ終わらないから今日は行けない”って言われた」といい、コンパ相手の女性は「それでどうされたんですか？」と相づち。ジュニアは「この返しによって、今日うまく行くかどうかやで」と興味を持った。

しかし、その男性は「ブチ切れたよ！」と得意げに語ったため、ジュニアは「絶対モテへんわコレ」とあ然。「俺行こうとしてたのに、子供の宿題なんてどうだっていいだろ、俺の待ち合わせをなんだと思ってるんだよ！ブチ切れてそれでお別れしたよ」という男性の言葉を紹介した。

そのタイミングでジュニアらは食事を終えたが、「“お会計お願いします”でバレたんよ、その男性に」と回想。その男性が「あ！せいじさん！せいじさんですよね？」と声を掛けてきたため、ジュニアが「あ、違います」と否定すると、男性は大声で「違うって感じでやってるって〜」との反応。同席していた女性2人は申し訳なさそうにしていたといい、ジュニアは「絶対モテへんわ」とバッサリ。話を聞いていたお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「全部が全部間違えていってる。攻めも守りも」とあきれていた。