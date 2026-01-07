犬が「あなたは仲間だよ」と伝えているサイン4つ

1.背中やお尻をつけて座る

愛犬が近くに来たにもかかわらず、なぜかくるっと後ろを向いて背中やお尻をくっつけて座ってきたことはありませんか？

犬がそのような行動を取るのは、その相手を仲間だと思い信頼しているからです。

犬は、元々群れ社会で生きていた動物の本能や習性を強く受け継いでいると言われています。

そうした動物は外敵から身を守るために、リラックスするときや眠るとき、お互いの体を密着させたりお互いの背後を守り合うような位置取りをしたりします。

動物は背後から襲われることを警戒しているため、気軽に背中を向けたりお尻をつけたりするということは相手を警戒していないということになるのです。

2.全身の力を抜いて身をゆだねる

多くの犬は飼い主さんに顔や体を触られたとき、うれしそうに甘えたり特に気にせず眠り続けたりするのではないでしょうか。

それは、飼い主さんのことを信頼できる仲間だと思っているからで、体を触られることに緊張や不安がないからでしょう。

相手を仲間だと思って信頼しきれていないと、触られたときに驚いてビクッとしたり全身に力を入れてすぐに立ち上がれる体勢になったりします。

そのような様子もなく、全身脱力した状態でなでられ続けたり、飼い主さんに身をゆだねたりする場合は、相手のことを信頼していると考えられます。

3.顔を舐める

犬は、好きな相手や仲間だと感じている相手の顔を舐めることが少なくありません。

母犬が子犬の顔や体を舐める行動に代表されますが、愛情表現のひとつとも考えられています。

そのため、飼い主さんに対しても「大好きだよ」という気持ちを伝えようとしたり、仲間として帰宅を迎え入れたりするときに顔を舐めることがあります。

ただし、食事後などに口まわりを舐めてくるときは、単純に食べ物のニオイにつられているということもあるでしょう。

4.人を守るような行動をする

犬は仲間や家族でお互いの身を守り合う習性を持つ動物です。

そのため、仲間だと感じている飼い主さんのことを守ろうとする様子が見られることもあります。

見知らぬ相手が飼い主さんに近づいてきたときに、吠えたり相手と飼い主さんの間に割り込んだりといった行動をする犬がいます。

また、家の中で飼い主さんの後をついて回る犬の中には、「かまって欲しい」「興味本位」などの理由以外にも飼い主さんを見守るつもりでついていっていることがあります。

トイレやお風呂などでなかなか戻ってこないとき、心配するように様子を見に来るのも仲間として認識しているからかもしれません。

犬に信頼してもらう方法

犬に仲間として信頼してもらうためには、適切な接し方をすることが大切です。

愛情を持って接することは大前提として、その上で犬の行動や心理を理解できるように努力することが必要だと思います。

日頃から愛犬の様子をよく観察し、仕草や行動から気持ちや意思を読み取れるようになると、犬は飼い主さんに対する信頼を深めるでしょう。

また、犬がどのような距離感でコミュニケーションを取ることを望んでいるかについても考えてみてください。

犬は親しくない相手が接近してきたり、強引に抱き上げられたりすることを嫌がります。そのため、犬が不安やストレスを感じない距離感で関わりながら、信頼感を高めてもらうようにしましょう。

また、犬は頼りになる人に対して信頼を寄せる傾向があります。特に、自分が不安や緊張を感じているときに、飼い主さんが落ち着いていると頼もしさを感じるでしょう。

そのため、犬と接するときはできるだけ不安そうな顔を見せたりパニックになったりせず、冷静な態度でいることを心がけましょう。

また、ころころと言うことが変わる人のことは信頼しにくいため、状況や場所に関わらず一貫性を持った対応や指示をすることが大切だと思います。

まとめ

犬は一緒に暮らす飼い主さんや何度も会う人のことを、「仲間」として認識しやすいといわれています。

そして、犬は家族や仲間と信頼関係を築くことで、安心して生活を送れるのです。

犬が毎日を安心して過ごせるように、犬の気持ちを理解しながら適切な距離感でコミュニケーションを取ってより良い関係性づくりをしましょう。