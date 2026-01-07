1月7日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】メガネを頭の上に乗せたウインクSHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「私の人生初メガネです」「オシャレ伊達メガネではありません」とコメントし、リムレスメガネをかけて微笑む姿や、メガネを頭の上に乗せたウインクショットを公開。

続けて、「去年最後のAbemaの生放送で VTRのモニターが遠くて見にくかったらいかんなと思ってつけてみました」とメガネをかけることにした経緯を明かしつつ、「まだ慣れません」「縁がないメガネが好き」「今後いくつか集めたいな」などと綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「メガネ似合ってる」「圧倒的に可愛過ぎる」「髪型もめっちゃかわいい」「いつまで経っても変わらんね」などの反響があった。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより