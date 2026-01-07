職場で配りたい「香川県のお土産」ランキング！ 2位「瓦せんべい」などを抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「香川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クアトロえびチーズは見た目が華やかで職場で話題になりやすく、配りがいがあると感じて選びました」（20代男性／愛媛県）、「色合いが鮮やかで、えびせんべいに見えないところがいい」（60代女性／滋賀県）、「お酒好きにも好評」（30代回答しない／愛知県）といった声が寄せられました。
回答者からは「香ばしくて素朴な味わいがおいしいと思います」（30代女性／愛知県）、「みんなに配るように。日持ちもして美味しい」（40代女性／東京都）、「甘めでマイルド、和菓子が苦手な人や甘くない煎餅が多い人にも受け入れやすい。コーヒー・お茶どちらにも合う」（50代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
回答者からは「上品な甘さの和三盆と、もっちりとなめらかな食感が特徴で、ひと口食べるだけで上質さが伝わる逸品です」（50代男性／長崎県）、「本格的な和菓子で幅広い人に好かれやすい味」（40代男性／大分県）、「甘さ控えめで、大人にも子供にも喜ばれるから」（30代男性／富山県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
