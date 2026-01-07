¾¾°æ¼îÍýÆà&¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡¡¾¾°æ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹Àô¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºòÇ¯¤Î¡È¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡É11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¨¤¯ÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡Ö¹ÈÍÕ¤Î´ñÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç¡£2¿Í¤Ç¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¾¾°æ¤Ï¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤«¤é·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä»ä¤¬¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ï¤¢¤ï¤¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÀµÄ¾³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2014Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤ÆµÞÀÜ¶á¡£Ìó3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¾¾°æ¡¡¼îÍýÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤å¤ê¤Ê¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£08Ç¯¡¢SKE48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£18Ç¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤äÇÀ¶È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÄÔËÜ¡¡Ã£µ¬¡Ê¤Ä¤¸¤â¤È¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡£´ôÉì¸©±©Åç»Ô¹ÊóÂç»È¤ä¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£