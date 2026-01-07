¾¾°æ¼îÍýÆà&¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¡¡¸òºÝ¹ðÇò¤Ï¡Ö3¡¢4»þ´Ö¡×¤«¤±¤Æ¡È³ÊÆ®¡É¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¡È¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡É¤Ë¡¡
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2014Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞÀÜ¶á¡£Ìó3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤Î¾¾°æ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿ÄÔËÜ¤¬¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£12·î¤Î¸ø±é¤Ç¤«¤«¤È¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÄÔËÜ¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ðÇò¤ÏÄÔËÜ¤«¤é¡£¾¾°æ¤¬¡Ö¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×»þ¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó3Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë»þ¤ò¹ï¤â¤¦¡×¤È¾¾°æ¤«¤é¡È¥Ú¥¢¤Î»þ·×¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÄÔËÜ¡£¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖ»ö¤¬¡£
¡¡¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÜÄ´»Ò¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éÉÔ°Â¡£¡Èº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔËÜ¤Ï¡Ö¡È°ì½ï¤Ë»þ¤ò¹ï¤â¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹ðÇò¤·¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÔËÜ¤Ï¡Ö3¡¢4»þ´Ö¡×¡È³ÊÆ®¡É¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀ²¤ì¤Æ¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸òºÝ¡£2¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹Àô¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºòÇ¯¤Î¡È¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡É11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£ÄÔËÜ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êOK¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¡Ö¹ÈÍÕ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¡×¾ì½ê¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Î·ëº§¤Ï¸µÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤¬ÊóÆ»¡£Æ±Æü¤ËÄÔËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤ËËÜ¿Í¤«¤é¤Ï·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹µ»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢ÄÔËÜ¤âSNS¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¾¾°æ¡¡¼îÍýÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤å¤ê¤Ê¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£08Ç¯¡¢SKE48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£18Ç¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤äÇÀ¶È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÄÔËÜ¡¡Ã£µ¬¡Ê¤Ä¤¸¤â¤È¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡£´ôÉì¸©±©Åç»Ô¹ÊóÂç»È¤ä¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£