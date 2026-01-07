お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が6日配信のABEMA「愛のハイエナ5」に出演。人気お笑いコンビに向けて毒舌を吐く場面があった。

スタジオトークで相方の屋敷裕政から「時東さんは、普段お酒は飲まれますか？」と質問。

ゲストの時東ぁみは「普段はほぼほぼ飲まない」としながらも、「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプ。結構飲める方だと思います」とコメントした。

さらに屋敷は「芸能人だと誰と飲んだりしますか？」と切り込んだ。時東は「昔はNON STYLEの井上さんとか」と実名告白すると、スタジオから驚きの声が上がった。

そしてさらば青春の光・東ブクロは「口説かれたりとかは？」と追求すると、時東は「ベタじゃないですか！」と笑顔を見せた。

すると、嶋佐は「あの人とめっちゃブスですよ…」とつぶやいた。さらに「石田さんもめっちゃブス」と口にすると、さらば青春の光・東ブクロは「石田さんは関係ないやろ！」とツッコミを入れて笑いに変えた。

それでも嶋佐は「NON STYLEどっちもめっちゃブス。でも人気ある…意味不明」と毒舌を吐いてこの話題を締めた。