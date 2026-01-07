元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを今年最初の更新。近況を報告しました。



【写真を見る】【 佐野慈紀 】 「体調ですが透析後の血圧が低くてふらつくことが何度かありました」「時間が経てば大丈夫なんですが結構キツくなるんですよね」 一昨年5月に右腕切断手術



佐野さんは「3年振りに自宅で迎えた3が日 もちろん初詣も行ってきました。」と、久しぶりに穏やかな正月を過ごしたことを報告。続けて「今年は穏やかでまた活動的に過ごしていきたいと思います」と、今年の目標を綴りました。





2024年5月初旬に、糖尿病に端を発した感染症の悪化による右腕切断手術を受けたことを報告した佐野さん。気になる体調については、「透析後の血圧が低くてふらつくことが何度かありました。」と報告。「時間が経てば大丈夫なんですが 結構キツくなるんですよね 除水量が多いとやっぱりしんどいですね。」と透析後の不調を吐露しました。一方で、「血糖値の方は安定しています。」とのことです。





そして佐野さんは、「今年も輝けるように前に、前に、前に進みます。左投げでなく出来ることは積極的にチャレンジしていきたいと思いますし仕事量も増やしていきます。」と、今年は精力的に活動したいという思いを綴りました。





最後は「糖尿病は恐ろしい 健康第一 みんなかがや毛〜」と、お決まりのセリフで締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】