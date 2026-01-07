辻本達規、松井珠理奈の交際以前の印象は「わがままな子」 交際を経てイメージ変化
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
出会いは11年前、名古屋駅でチラシ配りをしていたところ、松井と遭遇。当時の様子を辻本が「（松井から）『こんなに寒いのに一人で頑張ってるの偉いね』と（の声かけがあった）」と回想すると松井は「上から目線みたい」と反省しつつ「地元を盛り上げるために頑張っている仲間としてお声がけしたいなと思い、そのような言葉になりました」と尊敬の気持ちだったことを明かした。
それから時を経て交際のきっかけは松井が活動休止中に「SKEのメンバーと共演したときに『あの子、大丈夫？』と心配していた」といい「知人によって電話をする機会があって、僕はキャンプがすきなのでキャンプに行ったら元気がでるのでは、行ってみてはと伝え、知人としてキャンプに行ったことからです。ただただキャンプの良さを伝えたかった」と振り返った。
しかしともに出会った当時からの好意は「ないです」とキッパリ。辻本も「お互いなかった。アイドルにうといのでどういう人なのかも報道でしかしない…」とすると松井は「大丈夫だった？印象…」と心配。すると辻本は「すごくわがままな子だと思っていたので、そのイメージとは違った」と笑いを誘いながらも「東海エリアを一緒に盛り上げてきた。AKBでもいろんなメディアで出ているのをみてどちらかというと悔しいな、と思っていたので今は不思議な感覚」と噛み締めていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立して芸能活動を開始した。
辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍。舞台公演やライブ・イベント、バラエティー番組など、幅広く活動する。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
