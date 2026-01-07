金屏風の前で笑顔！元SKE48松井珠理奈と「BOYS AND MEN」の辻本達規が結婚会見　冒頭にハプニングも

AKBでのセンター経験もある元SKE48で俳優の松井珠理奈さん（28）と東海エリアを中心に活動するダンス&ボーカルグループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）が先ほど7日午前11時から揃って金屏風の前で会見を開いています。

2人は1月中に婚姻届を提出予定です。

司会は「BOYS AND MEN」メンバーの本田剛文さんが担当。

松葉杖姿で登場した辻本さんが、冒頭挨拶の際に松葉杖とマイクのコードが引っかかってしまうハプニングもあり、松井さんが笑顔で見守りました。

辻本さんは会見冒頭、笑顔で「まずこんなにたくさん集まってくださって感動しています。ありがとうございます。松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました」と報告しました。

その上で、「結婚はSNSで発進することが主流になってきていると思うが、僕も19歳から彼女も11歳から芸能の皆様に育てていただいたご縁があるので、どういう経緯で結婚したのかなど自分たちの口で伝えるのが最善じゃないかと思いました」と会見を開いた理由を説明。

「新たなスタートとなる。良い一日にできたらいいなと思っています」と冒頭の挨拶をしめくくりました。

つづいてピンクの着物姿の松井珠理奈さんは、「新年を迎えお忙しいところ、足を運んで頂きありがとうございます。1日に結婚することが、みなさんに情報が伝わったあとに、たくさんの方、ファン、周りの方から、メッセージを頂きうれしく思っています。2人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国にみなさんに元気をお届けできるようにがんばっていきたい」「カメラとフラッシュの数がすごく、きょうは面白いことはいえませんが、最後までよろしくお願いいたします」と笑顔で話しました。