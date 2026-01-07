娘がベビーカーを断固拒否！ 子連れで買い物に出かけた父親が地獄を見る／俺の人生を変えた育児
積極的に育児に関わる男性が増え、最近はパパ目線の「育児あるある」をテーマにした漫画や動画が注目を集めています。理想通りにはいかないドタバタな毎日や、パパだからこそ感じる戸惑い、そして子どもへの溢れる愛情に、多くの親世代から共感の声が寄せられています。
【漫画】『俺の人生を変えた育児』を第1回から読む
『俺の人生を変えた育児』は、3児のパパである月光もりあさんが、パパ視点の子育てのリアルを綴った育児ギャグ漫画。「声出して笑っちゃいました！」「もりあさんの奥様は幸せだな〜」など、書籍発売前からSNSでも大きな反響を呼びました。
長女・えみりちゃんの誕生から3歳までのエピソードや、長男・やまと君の誕生秘話、さらには月光夫婦の騒がしくも愛おしい日常が満載。ときに笑って、ときに泣けるーーそんな月光家の日常をお楽しみください！
※本記事は『俺の人生を変えた育児』（月光もりあ/主婦と生活社）から一部抜粋・編集しました
