¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ´¿·Þ¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ç¾¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£±ÎÒ¤Ç¼«¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢£µ£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£³·î¾å½Ü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òÎ¥¤ì¡¢£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Ù£Å£Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÈà¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈà¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤È¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤¬Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À¤³¦°ì¤òÃ¥²ó¤·¤¿Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È½é¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁÄ¹ñ¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤òÀï¤¦¾ì¹ç¡¢Â¿¾¯¤Î·üÇ°¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤¬Áª¼ê¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤À¡£