加藤綾子、愛娘と公園でブランコ楽しむ写真が話題「親近感湧く」「ママの表情してる」
【モデルプレス＝2026/01/07】フリーアナウンサーの加藤綾子が1月5日、自身のInstagramを更新。長女と一緒にブランコで遊ぶ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元フジアナ「ママの表情してる」愛娘との公園ショット
加藤は新年の挨拶を記した投稿で「今年も沢山ブランコで遊ぶぞー！」と綴り、ブランコに乗って遊ぶ長女に付き添う様子を公開。黒の帽子にダークトーンのカジュアルなコーディネートで、ブランコの横にしゃがみ込み、長女に優しく微笑みかける姿を披露した。
この投稿には「幸せな空気感」「親近感湧く」「ママの表情してる」「二度見したほど綺麗な横顔」「ほっこりした」「笑顔が素敵」「なんて可愛い2ショット」「穏やかな雰囲気が伝わってくる」といったコメントが寄せられている。
加藤は2008年4月、フジテレビに入社。2016年4月に退職し、フリーに転身。2021年6月に一般男性と結婚したことを発表し、2023年12月には第1子長女の出産を報告していた。（modelpress編集部）
◆加藤綾子、愛娘と公園で過ごす親子ショット披露
◆加藤綾子の投稿に反響
