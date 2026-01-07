島崎遥香「お雑煮で使った白味噌」で手料理披露「初めて食べたけど美味しい」
【モデルプレス＝2026/01/07】元AKB48の島崎遥香が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。白味噌を使った手作りの豚汁を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「意外な組み合わせ」初挑戦した白味噌料理
島崎は「お雑煮で使った白味噌の消費」「白味噌の豚汁。初めて食べたけど美味しい」と綴り、木の器に盛り付けられた、具だくさんで温かみのある手作りの豚汁を披露。「白味噌を使ったおすすめの料理教えて〜！」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「器のセンスもいい」「お店のメニューみたい」「食べてみたい」「真似して作ってみたい」「意外な組み合わせだけど絶対に美味しいやつ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
