【1/24 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ】 2月21日ごろ 発売予定 価格：3,740円

タミヤは、プラモデル「1/24 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ」を2月21日ごろに発売する。価格は3,740円。

本製品は、70年代のDRM（ドイツレーシングカー選手権）で活躍した「ザクスピード カプリ」を、同社のスケールプラモデル「1/24 スポーツカーシリーズ」より商品化したもの。

「シルエットフォーミュラ」と呼ばれる迫力のロー&ワイドフォルムを実感豊かにキット化しており、ロールケージを装着したコクピットは立体感十分で、エアロディスク付きのホイールにはリアルなソリッドゴム製スリックタイヤを装着している。

スケール：1/24スケール サイズ：全長 210mm

