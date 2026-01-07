堂本光一、timelesz原嘉孝＆寺西拓人への特別な思い吐露「不合格の姿を俺はもう見たくなかった」
【モデルプレス＝2026/01/07】DOMOTOの堂本光一が1月6日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送・毎週月〜木曜日／午後10時〜深夜1時）に出演。timelesz（タイムレス）の原嘉孝と寺西拓人への思いを語った。
【写真】寺西拓人・原嘉孝含む新生timeleszお披露目の瞬間
堂本はこの日、原がパーソナリティを務める放送回にゲスト出演した。原と寺西は、新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）を経て、2025年2月にtimeleszに加入。それまで俳優部で活躍していた2人と、自身が主演・脚本・演出・音楽と長年手掛けてきたミュージカル「Endless SHOCK」シリーズで共演していた堂本は、オーディションに参加した原について「原嘉孝っていう1人の役者、タレントとしての形がすごく確立して見えていたの。舞台上で素晴らしい演技もするし。そういう世界が出来上がっているなって俺の目には見えていたから、グループに入るっていう想像つかなかったんだよね」と意外そうに語った。
その後、timeleszとして活動する姿には「すごく不思議な思いと、自分の想像を超えた形を彼ら（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡）は作ってきたんだなって思って。すごいなと思ったのと同時によかったぁ〜！って」としみじみ。原が「親ですやん。親目線。気にかけてくださって本当に嬉しいです」と喜ぶと、堂本は「いやいや、思うって。もちろんオーディション番組だったから、涙を呑む子たちもいるわけじゃん？てら（寺西）と原のことをあまりにも知りすぎてるが故に、不合格の姿を俺はもう見たくなかった」と本音を吐露。他の参加者への敬意を示しつつ「こんなに素晴らしい子が（落ちる）姿を俺は見たくなかった」と原と寺西への思いを語った。
原が「仮に落ちたとしても、今後吹っ切れるな、役者としてもっと強くなれるな（と思っていた）」と振り返ると、堂本は「すごい意外だったんだよな〜。何が起こるかわからないね」と感慨深そうに話していた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
◆堂本光一、原嘉孝＆寺西拓人と「Endless SHOCK」で共演
◆堂本光一、原嘉孝＆寺西拓人への思い
