人気メニュー「1.5倍海老鶏天丼」が“今だけ”復活　海老天3本、鶏天3個、野菜天入りで990円【さん天】

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、2025年夏に期間限定販売し好評だったメニュー「1.5倍海老鶏天丼」を、2026年1月8日（木）から復刻販売する。価格は990円（税込）。海老天と鶏天が各3個、そこにレンコン、カボチャ、オクラなどの野菜天も加わった食べ応え十分な商品だ。

「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに展開する天丼･天ぷら専門店「天丼･天ぷら本舗 さん天」。いつでも揚げたての天丼をリーズナブルな価格で提供するため、独自開発の粉・タレ・厳選食材にさまざまな工夫を施している。季節感と、ボリュームのあるメニューが、幅広い世代に支持されている。

今回販売する「1.5倍海老鶏天丼」は、2025年夏に販売した価格、内容は同じ。ちなみに、当時販売していた通常商品（海老鶏天丼）に比べて海老天、鶏天の個数が1.5倍。

〈概要〉

■販売商品名

1.5倍海老鶏天丼 990円（税込）

※テイクアウトも可能。

■対象店舗

天丼・天ぷら本舗 さん天 全店

■期間

2026年1月8日（木）〜2026年2月1日（日）

※本キャンペーンは予告なく変更する場合がある

天丼･天ぷら本舗 さん天