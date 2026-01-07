人気メニュー「1.5倍海老鶏天丼」が“今だけ”復活 海老天3本、鶏天3個、野菜天入りで990円【さん天】
「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、2025年夏に期間限定販売し好評だったメニュー「1.5倍海老鶏天丼」を、2026年1月8日（木）から復刻販売する。価格は990円（税込）。海老天と鶏天が各3個、そこにレンコン、カボチャ、オクラなどの野菜天も加わった食べ応え十分な商品だ。
「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに展開する天丼･天ぷら専門店「天丼･天ぷら本舗 さん天」。いつでも揚げたての天丼をリーズナブルな価格で提供するため、独自開発の粉・タレ・厳選食材にさまざまな工夫を施している。季節感と、ボリュームのあるメニューが、幅広い世代に支持されている。
今回販売する「1.5倍海老鶏天丼」は、2025年夏に販売した価格、内容は同じ。ちなみに、当時販売していた通常商品（海老鶏天丼）に比べて海老天、鶏天の個数が1.5倍。〈概要〉
■販売商品名
1.5倍海老鶏天丼 990円（税込）
※テイクアウトも可能。
■対象店舗
天丼・天ぷら本舗 さん天 全店
■期間
2026年1月8日（木）〜2026年2月1日（日）
※本キャンペーンは予告なく変更する場合がある
天丼･天ぷら本舗 さん天