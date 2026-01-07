【FigUnity「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」】 9月下旬 発売予定 価格： 通常版 12,870円 特典付き 12,980円

メガハウスは、フィギュア「FigUnity（フィギュニティ） 機動戦士Gundam GQuuuuuuX」を9月下旬に発売する。価格は通常版が12,870円、特典付きが12,980円。1月8日10時より、全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付を開始する。

「FigUnity（フィギュニティ）」は、「Figure」＋「Unity（団結）」を組み合わせたコンセプトで、作品愛やキャラクター愛を形にし、キャラクター同士の関係性をクローズアップしたデフォルメフィギュア。

その第4弾に「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」が登場する。キラキラに飛び込んでいくシチュエーションをイメージしてアマテ・ユズリハ（マチュ）、ニャアン、シュウジ・イトウの3人が立体化。カラフルな台座からキャラクターが勢いよく、今にも飛び出しそうな様子が再現されている。ハロやコンチ、ニャアンのサングラスなど、小物も細部まで作りこまれた「箱推し」フィギュアとなっている。

プレミアムバンダイで購入すると、特典として「限定フォトカード」が付属する。

【プレミアムバンダイ限定特典「限定フォトカード」】

【製品概要】

・彩色済みフィギュア1体

サイズ：全高約130mm

(C)創通・サンライズ