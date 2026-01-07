松井珠理奈＆ボイメン辻本達規が結婚会見 薬指に指輪キラリ
【モデルプレス＝2026/01/07】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）と元SKE48の松井珠理奈（28）が1月7日、都内にて結婚会見を行った。
【写真】松井珠理奈、薬指に指輪キラリ
和装姿で登場した2人。人差し指には婚約指輪、薬指には結婚指輪が光っていた。SNSでの報告が主流の時代に会見を行うことについて、辻本は「僕も19歳から、そして彼女も11歳から芸能の世界で皆さんに育てていただいたっていうご恩があるので、自分たちの経緯だったり、どういう風に結婚したかっていうのを自分たちの口から伝えるのが1番最善なんじゃないかということで、2人で会見を開くことを決めさせていただきました」とコメント。松井は「1日に結婚するということが皆さんに情報が伝わった後に、たくさんの方からすでに温かいメッセージをいただき、とても嬉しいなと思っております。2人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思っております」と挨拶した。
交際時のデートは「ちょっとだけ帽子とか被りながら2人で東海エリアの観光地とか。あとは、僕はドラゴンズが大好きなので、ドラゴンズの試合を応援しに行ったりとかしてましたね」と回顧した辻本。松井は「グループ卒業後っていうのもあるので『これが青春か』と思いながら、ショッピングモールに一緒に行って、フードコートで色々好きなものいっぱい一緒に食べて」と振り返り、「学生らしいデートみたいなのをしたことがなかったので、同じように10代の頃からやってたので、そこは感覚が一緒でなんでも楽しめる感じで」と境遇が近いからこそ楽しめたことも明かした。続けて辻本は「僕は高校生の頃、ショッピングモールとか行ってないことはないですけど、それを喜んでくれてたのは印象深いです」と当時の松井の印象を語った。
婚姻届は7日に松井の地元・春日井市に代理で提出したという。また松井の着物には瀬戸物の帯留めが付けていたり、2人とも愛知にまつわるものを身にまとい、報道陣へのお土産も三重のタオルと岐阜の鮎菓子が用意されていた。
辻本は、12月の公演でかかとを骨折し、松葉杖で登場。なお、司会進行はボイメンの本田剛文が務めた。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
1991年5月7日生まれ。2010年に結成されたBOYS AND MENのグループとして活躍。近年は岐阜県羽島市アンバサダーや、アサヒビール・中日ドラゴンズ応援アンバサダーにも就任するなど、幅広く活躍している。
1997年3月8日生まれ。2008年にSKE48に加入し、10月には10thシングル「大声ダイヤモンド」に最年少記録で選抜メンバーとなった。2013年には初のシングル曲単独センターを飾る。2021年にはSKE48を卒業。以降、タレント・アーティストとして活躍の幅を広げている。2024年には独立し、個人での芸能活動を開始している。
