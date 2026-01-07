サーロインステーキを最大66%増量で提供する『新春感謝祭』開催!1月10日〜12日までの3日間限定【ステーキのあさくま】

東海地方を中心に展開する「ステーキのあさくま」は、2026年1月10日(土)〜12日(月)の3日間、『新春感謝祭』を開催する。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニューの「サーロインステーキ」を50〜66%増量して提供するというもの。

〈あさくま新春感謝祭とは〉

『あさくま新春感謝祭』は、1月10日〜12日の成人の日を含む3日間限定で実施する特別イベント。

対象メニューの「サーロインステーキ」は、牛肉の中でも特に甘みがあり、やわらかさを持つ人気部位。値段はそのままに、通常サイズから50〜66%増量する。

また、あさくまのサラダバーは、計45品のメニューをラインアップ。濃厚なコーンスープや牛すじカレー、デザートバーも楽しめる。

ステーキのあさくま サラダバー

◆新春感謝祭メニュー「サーロインステーキ」

･50%増量:120g→180g(サラダバー付)2,730円

･66%増量:180g→300g(サラダバー付)3,510円

･50%増量:300g→450g(サラダバー付)4,590円

※価格は全て税抜

ステーキのあさくま サーロインステーキ

〈新春感謝祭 実施店舗一覧〉

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店、学園都市店

ステーキのあさくま