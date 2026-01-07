2児の母・高嶋ちさ子、息子との別れを惜しむ投稿に反響「イケメンオーラ漂ってる」「成長っぷりが頼もしい」
【モデルプレス＝2026/01/07】ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。留学先に戻る息子の後ろ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳2児の母タレント「イケメンオーラ漂ってる」息子の姿公開
高嶋は「あっという間の冬休み。ただただ寂しい」と綴り、空港のチェックインカウンターに向かう息子の様子を投稿。冬休みを共に過ごし、再び留学先へと戻る息子を見送る切ない心境を明かしている。
この投稿には「寂しさが伝わってくる」「切なすぎる」「素敵な親子関係」「イケメンオーラ漂ってる」「成長っぷりが頼もしい」「親子どっちも立派」といった声が寄せられている。
高嶋は、1999年に会社員の男性と結婚し、2007年に長男、2009年に次男を出産。現在息子たちがアメリカ留学していることを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
