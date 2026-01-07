【GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～】 1月8日10時～予約受付開始 7月下旬 発売予定 価格：19,800円

メガハウスは、フィギュア「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～」を7月下旬に発売する。価格は19,800円。1月8日10時から予約受付が開始される。

ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション（GGG）」より、「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」のキャラクター「アイナ・サハリン」が“Snow Night Ver.”としてリニューアルし再登場する。

本フィギュアでは、第7話「再会」での雪夜の山岳地帯のシーンでみせた着色効果による赤いノーマルスーツがパープルに色変化した場面を再現。1/8スケールの彩色済み完成品ボディはノーマルスーツの胸元を大胆に開き、抜群のプロポーションをアピールするような姿で立体化されている。ヘルメットを持って手すりに寄りかかる姿は、戦場で一瞬だけ見せた女性らしさをイメージしており、主人公シロー・アマダとの禁断の恋に揺れる戦場の令嬢アイナ・サハリンが手元で楽しめる。

商品構成

・彩色済み完成品フィギュア 1

・専用台座 1

商品サイズ：全高約200mm

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

(C)創通・サンライズ