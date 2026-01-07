【サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード】 受注期間：1月8日10時～ 発送月：8月下旬 予定 価格：4,510円 【サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード】 受注期間：1月8日10時～ 発送月：8月下旬 予定 価格：4,510円

メガハウスは、フィギュア「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」および「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード」を8月下旬に発売する。価格は各4,510円。

1月8日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付が開始される。なお、プレミアムバンダイでは、限定特典が付属する2台セット商品が販売される。価格は9,999円。

OVAアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」より、「凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」と「νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード」が「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition-」シリーズに登場。

「凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」は、ブースト圧の一定蓄積によるフラッシュオーバーによって追加加速を得るブーストモード、“スーパー・エアロ・ブーストモード”状態の姿を再現。「νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード」は、“スパイラルブーストモード”状態の姿が完全新規造形/新規金型で再現されている。

どちらも、実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられるフィギュアとなっている。

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード

受注期間：1月8日10時～

発送月：8月下旬 予定

価格：4,510円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済み完成品×1

専用ディスプレイケース×1

銘板調ホイルステッカー×1

【商品サイズ】

マシン全長約90mm

サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード

受注期間：1月8日10時～

発送月：8月下旬 予定

価格：4,510円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済み完成品×1

専用ディスプレイケース×1

銘板調ホイルステッカー×1

【商品サイズ】

マシン全長約90mm

プレミアムバンダイ限定商品

プレミアムバンダイでは、「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」と「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN νアスラーダAKF-0G スパイラルブーストモード」に、特典として重厚感のあるエッチング製銘板プレートがマシン2台分と、「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」登場キャラクターや各種ロゴのミニアクリルスタンド、設定資料等が掲載されたミニブックが付属する限定セットが販売される。価格は9,999円。

【セット品特典】

エッチング製銘板プレート×2

ミニアクリルスタンドセット×1

ミニブック×1

(C)SUNRISE