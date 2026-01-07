昭和100年が終わり、昭和101年が始まった。いまあらためて、北野隆一・朝日新聞記者兼社史編修委員が、昭和天皇と香淳皇后による「皇室の近代化」への歩みについて振り返る。

【写真】昭和60年、昭和天皇に園遊会で声を掛けられ涙する女優・高峰三枝子

昭和天皇とともに激動の時代を歩んだ香淳皇后。2025年10月に宮内庁が公開した『香淳皇后実録』では戦争中から非常に重要な役割を果たしていたことがわかった。

戦前・戦中に昭和天皇が陸海軍を統帥する大元帥の役割を担った一方、皇后には「国母」としての役割があった。

軍人に対する慰労のお言葉だけでなく、傷病軍人に対して義眼・義手・義足を渡し、戦死した陸海軍将校の遺族にはお見舞いの菓子を贈るなど、軍の中の福祉面を主に担った。

太平洋戦争が始まったのは1941年。戦争中、1901年生まれの昭和天皇と、1903年生まれの香淳皇后はともに40歳前後だった。まさに若い兵士らの父母の世代であり、皇后は積極的に国母としての活動に取り組んだと言える。

香淳皇后は昭和天皇との間に2男5女をもうけたが、結婚直前の1921年にイギリスを中心とする欧州各国を歴訪した天皇は、英王室のあり方などを見聞し、側室を置かないなど「皇室の近代化」を皇后とともに目指した。

子供たちを手元に置いて育てようとした。宮中のしきたりに従い乳母を置いたが、可能な限り母乳を与えた。しかし側近の意見もあり、いずれも幼少期に親元を離れ、養育を側近に託している。

令和にまで受け継がれるもの

皇室の近代化のためにも熱心に勉強していたようだ。『実録』には東京帝大教授で法学者の穂積重遠や漢文の加藤虎之亮、元女子学習院の野口幽香らから御進講を受けたことが記されている。

中でも東京女子師範学校（現・お茶の水女子大学）教授で教育学者の倉橋惣三から児童心理に関する御進講を頻繁に受けたことがわかる。子供たちの育て方・接し方に興味があり、また悩んでいたであろうことが窺える。

昭和天皇は植物や海の微生物を研究した生物学者として知られるが、実は香淳皇后も生物学に造詣が深かった。

戦前、葉山御用邸近くの海で採取した海藻が新種と判明。戦後、昭和天皇が那須の御用邸周辺で採取した植物標本を研究した成果をまとめた学術書を出した際には、香淳皇后が発見した品種が「5から10」掲載されたと天皇が語ったことが、『香淳皇后実録』には記されている。

結婚前の少女時代から自宅で鶏や鳩、文鳥の世話をしたり、庭に桑を植えて養蚕をしたりしていたことなどが当時の東京朝日新聞に書かれてもいる。

そうした生物への眼差しは、長男である上皇さまや秋篠宮さま、悠仁さまへと受け継がれたと言えるのではないか。

戦前・戦中は自身の言葉を公に語ることがほとんどなかった皇后だが、戦後は日本赤十字社で「全国にわたる戦災と終戦後の社会の急激な変化で、いまわが国民は非常に苦しみのうちにあり（中略）日々心を痛めております」（1946年）と挨拶するなど、自身の思いを込めることもあった。

