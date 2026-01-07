巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真（29）が日本時間7日、本拠地カナダ・トロントのロジャースセンターで入団会見。背番号「7」のユニホームに袖を通し、英語で自己紹介すると、「世界一になりたくて来た。全てを出し切ってプレーしたい」と意気込みを口にした。

ロッテ吉井理人監督の意外な「激情時代」 コーチの延々続く説教中に箸をバーン！殴りかからん勢いで…

メジャーで唯一、カナダを本拠地とするブ軍を選択した理由については「街がいい。何より強くて世界一になれるチームだと思った」とし、さらに「僕の娘に30球団のロゴを見せた時に、一番最初にかわいいと言って選んだのがブルージェイズ」と明かして会場の爆笑を誘った。

自身のセールスポイントについて聞かれると「体が丈夫なところ、打撃が得意なところ、3ポジションどこでも守れる準備はしています」とアピール。ジョン・シュナイダー監督とはオンラインで面談したそうで、「（昨季のドジャースとのワールドシリーズなど）テレビでも見ていましたし、見た目と違ってすごく優しい方だなと思った」と話し、再び笑いを誘った。

日本の連覇がかかっている3月のWBC出場には意欲を見せており、「（侍ジャパンの）ユニホームを着て戦いたい気持ちはすごくある。準備はしている」と決意を明かした。

渡米1年目だけに、まずはキャンプ、オープン戦を通じてメジャーの環境に慣れる必要があるものの、ロス・アトキンスGMは「我々は組織としてWBCを大変、重視しており、支持していることも強調しておきたい」と、岡本の侍ジャパン入りに理解を示した。

岡本は今後、フロリダ州ダンイーデンでのキャンプに備えて調整する。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは前ロッテ監督の吉井理人氏に新春特別インタビューを実施。佐々木朗希や大谷翔平、自身が投手コーチを務めたWBCについてざっくばらんに語ってもらった。その中ではロッテ時代の佐々木と交わした“まさかのやり取り”まで飛び出して……。

本記事下部の関連記事【特別インタビュー】…はプロ野球ファンこそ必読だ。