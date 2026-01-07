4年約94億円──。契約金は7億7500万円、今季年俸の10億9000万円は、2年目以降は24億8000万円に跳ね上がる。岡本和真（29）がブルージェイズを選んだ決め手は「カネ」だったのか。

ロッテ前監督・吉井理人氏が2023年WBCを語る「大谷とダルのリリーフ登板は準決勝後に決まった」

さる球界関係者は「周辺に『条件のいいところ』と漏らしていたとの情報もあるから、もちろん大事でしょう。でも、それだけじゃない」とこう続ける。

「名門ヤンキースへの憧れがありながら『契約してくれるならどこでもいい』と門戸を開放して交渉に臨んだ。パイレーツと資金力のあるエンゼルスも残っていたが、どちらも昨季地区最下位。結局、最後に選んだのは、昨年のワールドシリーズで大谷のドジャースをあと一歩まで追いつめたブルージェイズでした」

岡本は中学時代、関西の強豪・橿原磯城シニアで全国大会に出場。シニアの日本代表にも選ばれた。奈良の智弁学園では3年春夏の甲子園に連続出場し、高卒1位で入った巨人も常に勝利を求められる球団。最後は弱小でプレーするイメージが湧かず、強豪を選んだのだ。

186センチ、100キロ。「食」へのこだわりはハンパない。母の智代美さんはかつて、「兄が2人いるので、食べることへの意欲が凄かった。1歳半で器用に黒豆を箸でつまんで食べていましたから」と証言。智弁学園の恩師・小坂監督も本紙に「食事に連れて行くと、焼きメシ大盛り、ブタ丼大盛り、ラーメン、ギョーザ。どれだけ食うねんって感じですわ（笑）。嫁の実家でバーベキューをやってチームワークを深めるのですが、肉はあるだけ食べるし、白米はドンブリで5杯くらいペロリです」と明かしていた。現地特派員は「カナダのトロントは、米国のどの都市より食べ物がうまい」と言う。

「骨折というか指の骨が欠けていたんです」

肝が据わった男だ。

巨人の高卒新人だった2015年、プロ初のお立ち台に上がった際、「初めまして。奈良県から来たジョニー・デップで〜す」と緊張感のない間延びした声でスタンドの笑いを誘ったのは有名な話だが、さる巨人OBがこう言った。

「のほほんとしているようで、言いたいことはキッチリ言う。4年前から当時の原監督に『ポスティングでメジャーに行かせてください』と直談判。一塁から三塁に転向した23年には、原監督に守備面で叱責されると『ちゃんとやっています。それでもダメなら外してください。もう無理です』と泣きながら反発したと、元木ヘッドコーチが明かしています」

18年9月に右手に死球を受け、試合中に病院へ直行。骨折していたが、翌日には出場を直訴し、骨折は隠したまま、チームで唯一全143試合に出場。史上最年少の22歳での「3割30本塁打100打点」をマークした。岡本はその後、本紙のインタビューでこう語っている。

「骨折というか指の骨が欠けていたんです。まあ、今さら言うことでもないですし、自分がプレーできると思ったらできるので。普通は骨折していたらプレーできない？ 少々のケガでベンチに下がってしまったり、試合に出なかったり、そこでやめてしまったら、レギュラーはつかめません」

と言いながら、「（学生時代は）ケガに強くはなかったですね。ちょっと痛かったら『痛い』って言って休もう！ みたいな感じでしたから」と頭をかくのだから、つかみどころがないのは確かだが、強豪ブルージェイズでも臆することなく、やりそうである。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎年恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2014年版）では岡本家を掲載。父・義清さんと母・智代美さんが明かした岡本の生い立ち、祖父母が悲鳴を上げた「本塁打１本で最大１万円」のシステム、そしてそのカネの使い道とは。

●関連記事【岡本和真の家庭の事情】…では、それらについて詳しく報じている。